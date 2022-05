Amici: Dario, le prime parole dopo l’eliminazione stupiscono (Di lunedì 9 maggio 2022) Amici Dario, le prime parole dopo l’eliminazione stupiscono: ecco cosa ha detto il ballerino arrivato ad un passo dalla finale. Lo scorso sabato è andata in scena un’emozionantissima semifinale per Amici, che come al solito anche con quest’edizione ha appassionato ed entusiasmato tutti quanti gli spettatori. Le parole del ballerino dopo l’eliminazione.dopo tre partite (due dedicate ai cantanti e una ai ballerini) piene di talento, alla fine sono stati decretati i finalisti di quest’edizione 2021-2022 del talent show di Maria De Filippi; ad essere eliminato il ballerino Dario, che ha avuto un crollo emotivo durante la puntata. Ecco le sue ... Leggi su formatonews (Di lunedì 9 maggio 2022), le: ecco cosa ha detto il ballerino arrivato ad un passo dalla finale. Lo scorso sabato è andata in scena un’emozionantissima semifinale per, che come al solito anche con quest’edizione ha appassionato ed entusiasmato tutti quanti gli spettatori. Ledel ballerinotre partite (due dedicate ai cantanti e una ai ballerini) piene di talento, alla fine sono stati decretati i finalisti di quest’edizione 2021-2022 del talent show di Maria De Filippi; ad essere eliminato il ballerino, che ha avuto un crollo emotivo durante la puntata. Ecco le sue ...

