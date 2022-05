Advertising

fisco24_info : Amianto, 8 mln euro disponibili per la bonifica degli edifici pubblici ma che nessuno vuole: (Adnkronos) - Solo 636… - TV7Benevento : Amianto, 8 mln euro disponibili per la bonifica degli edifici pubblici ma che nessuno vuole - -

Adnkronos

Particolarmente nocivo per la salute è il fibrocemento (meglio conosciuto come 'eternit'), una mistura die cemento particolarmente friabile e quindi soggetta a danneggiamento o frantumazione.... ( costi di gestione di oltre 3di euro annui) strutture ormai non capienti e fuori norma. ... contaminato da ogni tipo di rifiuto, compreso l'( mai bonificato ) e da due infrastrutture ( ... Amianto, 8 mln euro disponibili per la bonifica degli edifici pubblici ma che nessuno vuole (Adnkronos/Labitalia) - Ad oggi, solo il 30% delle risorse stanziate nel 2015 dal cosiddetto 'Collegato ambiente' per la bonifica degli ...Sappiamo che la cittadella non potrà essere costruita in quel terreno, contaminato da ogni tipo di rifiuto, compreso l’amianto ( mai bonificato ) e da due infrastrutture ( condotte acque reflue ...