Amazon sta cominciando il 2022 con una crescita del 49% (Di lunedì 9 maggio 2022) E noi cominciamo ad averne piene le scatole di questi truffatori che con numeri esteri tentano in tutti i modi di truffarci. A questo giro la chiamata è arrivata su un cellulare di BUTAC, oltretutto era su un cellulare dotato di app per il controllo delle chiamate quindi fin da subito la chiamata era non anonima. L’unica cosa che non siamo riusciti a fare è stata registrare il messaggio vocale con cui assalgono chi risponde. Ma non è così importante, tanto l’approccio lo avete ben presente: anche certe compagnie italiane usano lo stesso sistema, con una voce registrata che ci informa di novità in bolletta e similari. La telefonata arrivava dal numero 0046730928196, il numero è intestato a Mariya Antar, residente a 152 52 Södertälje in Svezia, la sua casa dovrebbe essere una di queste qui: Ho scritto a Mariya, senza ricevere alcuna risposta, non ho quindi idea se il suo numero sia ... Leggi su butac (Di lunedì 9 maggio 2022) E noi cominciamo ad averne piene le scatole di questi truffatori che con numeri esteri tentano in tutti i modi di truffarci. A questo giro la chiamata è arrivata su un cellulare di BUTAC, oltretutto era su un cellulare dotato di app per il controllo delle chiamate quindi fin da subito la chiamata era non anonima. L’unica cosa che non siamo riusciti a fare è stata registrare il messaggio vocale con cui assalgono chi risponde. Ma non è così importante, tanto l’approccio lo avete ben presente: anche certe compagnie italiane usano lo stesso sistema, con una voce registrata che ci informa di novità in bolletta e similari. La telefonata arrivava dal numero 0046730928196, il numero è intestato a Mariya Antar, residente a 152 52 Södertälje in Svezia, la sua casa dovrebbe essere una di queste qui: Ho scritto a Mariya, senza ricevere alcuna risposta, non ho quindi idea se il suo numero sia ...

