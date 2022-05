Altro che censura democratica, contro le fake usiamo il metodo Musk (Di lunedì 9 maggio 2022) Esiste un inalienabile diritto individuale a sparare cazzate in tv o sui giornali, al bar o al telefono? No! In compenso lo sparatore di cazzate è un fastidio che una società aperta deve essere capace di sopportare, come il maleducato o il prepotente. Uno strano fenomeno a cui stiamo assistendo è che, mentre gli sparatori di cazzate arrivano in base agli argomenti (emblematico il caso del Prof. Orsini emerso grazie alla Guerra dal suo anonimato), il loro pubblico è piuttosto stabile: cazzate internazionaliste, cazzate ambientali, cazzate grilline, cazzate pandemiche oggi cazzate di guerra. Insomma esiste una robusta fetta di popolazione che si abbevera di cazzate. Di certo non esiste un diritto all’idiozia o alla stupidità, come qualcuno sembra sostenere in nome dell’uno vale uno (sostenere che la terra sia piatta o che la Clinton faccia parte di una setta di pedofili cannibali non è ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 9 maggio 2022) Esiste un inalienabile diritto individuale a sparare cazzate in tv o sui giornali, al bar o al telefono? No! In compenso lo sparatore di cazzate è un fastidio che una società aperta deve essere capace di sopportare, come il maleducato o il prepotente. Uno strano fenomeno a cui stiamo assistendo è che, mentre gli sparatori di cazzate arrivano in base agli argomenti (emblematico il caso del Prof. Orsini emerso grazie alla Guerra dal suo anonimato), il loro pubblico è piuttosto stabile: cazzate internazionaliste, cazzate ambientali, cazzate grilline, cazzate pandemiche oggi cazzate di guerra. Insomma esiste una robusta fetta di popolazione che si abbevera di cazzate. Di certo non esiste un diritto all’idiozia o alla stupidità, come qualcuno sembra sostenere in nome dell’uno vale uno (sostenere che la terra sia piatta o che la Clinton faccia parte di una setta di pedofili cannibali non è ...

