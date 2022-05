All'Eurovision di Torino si canta per la pace, favorito il gruppo ucraino (Di lunedì 9 maggio 2022) AGI - Nato negli anni Cinquanta con la volontà di unire l'Europa anche attraverso la musica mentre i Paesi erano alle prese con la ricostruzione post bellica, l'Eurovision Song Contest di Torino s'immerge appieno nella situazione gepolitica. I bookmakers puntano su 'Stefania' Il tema al centro della manifestazione è la pace, la Russia è stata esclusa ci sarà invece l'Ucraina che i bookmakers annunciano come vincitrice con la Kalush Orchestra interprete di ‘Stefania', una canzone scritta nel 2021 con dedica alla mamma del leader del gruppo, diventata sui social e in radio l'inno di tutte le donne ucraine con figli e, per estensione, della resistenza della madre patria contro la Russia. Il PalaOlimpico ospita dal 10 al 14 maggio la 66esima edizione del concorso, la terza in Italia, Paese designato dopo la vittoria ... Leggi su agi (Di lunedì 9 maggio 2022) AGI - Nato negli anni Cinquanta con la volontà di unire l'Europa anche attraverso la musica mentre i Paesi erano alle prese con la ricostruzione post bellica, l'Song Contest dis'immerge appieno nella situazione gepolitica. I bookmakers puntano su 'Stefania' Il tema al centro della manifestazione è la, la Russia è stata esclusa ci sarà invece l'Ucraina che i bookmakers annunciano come vincitrice con la Kalush Orchestra interprete di ‘Stefania', una canzone scritta nel 2021 con dedica alla mamma del leader del, diventata sui social e in radio l'inno di tutte le donne ucraine con figli e, per estensione, della resistenza della madre patria contro la Russia. Il PalaOlimpico ospita dal 10 al 14 maggio la 66esima edizione del concorso, la terza in Italia, Paese designato dopo la vittoria ...

