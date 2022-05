Alcaraz dopo il trionfo a Madrid: "È la settimana più bella della mia vita" (Di lunedì 9 maggio 2022) Le parole di Carlos Alcaraz dopo la sua storica vittoria all'Open di Madrid, arrivata dopo una finale dominata contro Zverev. Leggi su video.gazzetta (Di lunedì 9 maggio 2022) Le parole di Carlosla sua storica vittoria all'Open di, arrivatauna finale dominata contro Zverev.

Advertising

Eurosport_IT : ALCARAZ DEVASTANTE ???? A Madrid, il 19enne spagnolo centra il 2° titolo Masters 1000 della stagione dopo quello di… - Agenzia_Ansa : Dopo Novak Djokovic, anche Alexander Zverev si inchina a Carlos Alcaraz. Il baby fenomeno spagnolo ha così conquist… - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: 'Credo che a Roma non andrò, dovrò esser concentrato al 100% su Parigi. Preferisco rinunciare e… - ansacalciosport : Tennis: Roma al via, Sinner: 'Normale pressioni su di me'. Non ci sarà Alcaraz: dopo la vittoria a Madrid si prepa… - themistermax : RT @RadioSportiva: Infinito Carlos Alcaraz. Dopo aver eliminato Nadal e Djokovic, il 19enne di Murcia batte nella finale di Madrid il tedes… -