Gazzetta_it : Alcaraz, cuore Real e spirito di Juanito: 'Mai finita'. Come con Ancelotti #Alcaraz - Elia_Amat : #Alcaraz non giocherà agli #Ibi22 ! Un colpo al cuore! ?? Ti aspettiamo a Roma il prossimo anno! #IBI2022 - pbriziobello : Meraviglia #Alcaraz!!! Ieri ha sconfitto Nadal, oggi Djokovic. Tennis di altissimo livello con testa, muscoli e cuo… - PapperPapp : #Alcaraz mi sta facendo dimenticare tutte le delusioni subite a causa della mia squadra del cuore. Grazie ragazzo,… - giorgiass16 : carlos alcaraz hai io mio cuore #MutuaMadridOpen -

La Gazzetta dello Sport

Un madridista tra i madrileni, con tanto di firma e dedica speciale. Un tifoso del Real, un altro, ormai idolo della gente di Madrid radunata sul centrale della Caja Magica per sostenerlo e spingerlo ...Reduce dalla vittoria a Barcellona,cala il bis e rientra ovviamente nella ristrettissima ...Cilic batte invece Matteo Arnaldi con un 6 - 1 6 - 4 condito solo da un piccolo spavento nel... Alcaraz, cuore Real e spirito di Juanito: "Mai finita". Come con Ancelotti “Quando sei quindici, dieci del mondo ogni dettaglio può cambiare e fare la differenza. Sto studiando, sto provando a fare del mio meglio per andare avanti e poi vedremo come andrà questa settimana”.Ha celebrato i luoghi del cuore per festeggiare un tris di partite ... ma indoor, nel 2007. Alcaraz non ha sofferto il ritmo negli scambi di Zverev. Ha fatto sembrare improvvisamente "vecchi ...