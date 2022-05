Al via l’Eurovision: ecco quanto vale l’Italia sul mercato musicale globale (Di lunedì 9 maggio 2022) La vigilia dell’Eurovision di Torino, che dopo la sfilata inaugurale di ieri degli artisti in gara, prenderà ufficialmente il via martedì sera, è l’occasione per un bilancio del mercato musicale italiano, che superate le fasi più difficili del Covid, torna a crescere anche nei negozi fisici e non solo sulle piattaforme streaming. A questa 66esima edizione, la terza in Italia, dove il contest mancava da 30 anni, partecipano 40 Paesi, che rappresentano il 30% dei ricavi del mercato globale. Un panorama che vede l’Italia collocarsi nella top ten con una crescita del 27,8% e oltre 332 milioni di ricavi. Il mercato musicale in Italia alla vigilia dell’Eurovision A farla da padrone nel 2021 sono le entrate garantite dagli abbonamenti in ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 9 maggio 2022) La vigilia deldi Torino, che dopo la sfilata inaugurale di ieri degli artisti in gara, prenderà ufficialmente il via martedì sera, è l’occasione per un bilancio delitaliano, che superate le fasi più difficili del Covid, torna a crescere anche nei negozi fisici e non solo sulle piattaforme streaming. A questa 66esima edizione, la terza in Italia, dove il contest mancava da 30 anni, partecipano 40 Paesi, che rappresentano il 30% dei ricavi del. Un panorama che vedecollocarsi nella top ten con una crescita del 27,8% e oltre 332 milioni di ricavi. Ilin Italia alla vigilia delA farla da padrone nel 2021 sono le entrate garantite dagli abbonamenti in ...

