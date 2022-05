(Di lunedì 9 maggio 2022) "La politica e ildel calcio dimostrano una colpevole lontananza dai problemi dei nostrinazionali, che sono il futuro del movimento e degli sport in generale". Umberto Calcagno, ...

"La politica e il governo del calcio dimostrano una colpevole lontananza dai problemi dei nostri vivai nazionali, che sono il futuro del movimento e degli sport in generale". Umberto Calcagno, ...Lui è stato per distacco il miglior giocatore della Serie A da inizio 2022: l'l'ha capito, Mancini non l'ha capito o ha fatto altri ragionamenti. Ma chi se ne frega. Lui ha fatto tanti sacrifici ... Aic attacca il governo: "Il Decreto Crescita penalizzerà ancora di più i club e i vivai" Si è svolta a Milano l’annuale assemblea Generale dell’Associazione Italiana Calciatori. Il presidente Calcagno, tra i tanti temi toccati, ha parlato delle nuove ...