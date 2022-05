Agnelli, ma cosa fai? Tifosi sconvolti per il nuovo acquisto (Di lunedì 9 maggio 2022) I Tifosi della Juventus sembrano non capire le strategie della società e di un Agnelli che potrebbe fare un colpo particolare. Nella stagione della Juventus sarà importantissima la finale di coppa Italia; il match contro l’Inter non si può sbagliare o i bianconeri finiranno senza aver alzato nemmeno un trofeo (cosa a cui non siamo abituati da molto tempo). Una volta capito se i ragazzi di Allegri potranno chiudere con un momento di felicità, la società è già al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione dove la Juventus vuole tornare a dominare il calcio italiano. Tra le operazioni da fare, la società deve concentrarsi obbligatoriamente sul vice Dybala che lascerà a parametro zero. Agnelli sembra aver individuato il sostituto ma la scelta rischia di lasciare perplessi i Tifosi ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 9 maggio 2022) Idella Juventus sembrano non capire le strategie della società e di unche potrebbe fare un colpo particolare. Nella stagione della Juventus sarà importantissima la finale di coppa Italia; il match contro l’Inter non si può sbagliare o i bianconeri finiranno senza aver alzato nemmeno un trofeo (a cui non siamo abituati da molto tempo). Una volta capito se i ragazzi di Allegri potranno chiudere con un momento di felicità, la società è già al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione dove la Juventus vuole tornare a dominare il calcio italiano. Tra le operazioni da fare, la società deve concentrarsi obbligatoriamente sul vice Dybala che lascerà a parametro zero.sembra aver individuato il sostituto ma la scelta rischia di lasciare perplessi i...

Advertising

AnimaCogens : @ilfoglio_it Cosa c'entrano Gates, i vaccini e il covid? Cosa c'entrano gli Agnelli, le fabbriche d'armi e l'Ucrain… - Nucciorao4 : @JohannesBuckler Un'altra bella storia,però anche nascere in famiglie'bene'purtroppo non sempre sono rose e fiori,r… - francoisengo : @giovivit @cicciorosina @lucianocapone Cosa è diventato il giornale che fu di Scalfari da quando è stato preso da A… - thegrandmaximus : RT @CarmineTool: Guardate bene questo video. Poi scrivete cosa pensate di Andrea Agnelli. - Cucciolina96251 : RT @malgradome: La cosa peggiore è che tutti sappiamo che Allegri verrá confermato, non perchè sia un progetto tecnico credibile, ma perchè… -