Agnelli, ennesimo sgarbo ad una rivale: offerta mai vista per il giocatore (Di lunedì 9 maggio 2022) Il prossimo mercato estivo deve vedere la Juventus grande protagonista; Agnelli sembra voler fare una clamorosa offerta ad un top player. La stagione, indipendentemente da come andrà la finale della coppa Italia, ha messo in evidenza dei limiti piuttosto evidenti per la Juventus a livello di rosa. Una mano può arrivare dal mercato con la società bianconera pronta ad una vera e propria rivoluzione. L’obiettivo, infatti, è quello di dare ad Allegri una squadra che possa tornare a lottare per lo scudetto ed essere protagonista in Champions League; tra i reparti da rinforzare non possiamo non menzionare la difesa dove uno degli obiettivi è, senza dubbio, un centrale difensivo. LaPresseL’addio, piuttosto probabile, di Chiellini e un Rugani che potrebbe essere ceduto obbliga la Juventus a tornare sul mercato per quanto riguarda la fase difensiva. ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 9 maggio 2022) Il prossimo mercato estivo deve vedere la Juventus grande protagonista;sembra voler fare una clamorosaad un top player. La stagione, indipendentemente da come andrà la finale della coppa Italia, ha messo in evidenza dei limiti piuttosto evidenti per la Juventus a livello di rosa. Una mano può arrivare dal mercato con la società bianconera pronta ad una vera e propria rivoluzione. L’obiettivo, infatti, è quello di dare ad Allegri una squadra che possa tornare a lottare per lo scudetto ed essere protagonista in Champions League; tra i reparti da rinforzare non possiamo non menzionare la difesa dove uno degli obiettivi è, senza dubbio, un centrale difensivo. LaPresseL’addio, piuttosto probabile, di Chiellini e un Rugani che potrebbe essere ceduto obbliga la Juventus a tornare sul mercato per quanto riguarda la fase difensiva. ...

Advertising

fradefo : @DIABOLIK_7 @Gimax38 Sono schifato dagli ultimi 3 anni di juve. Anche di allegri, ma non solo di allegri. Se quell’… - ComunistaRosso : 'Quando lo farà la signora Agnelli per una delle sue operaie allora se ne potrà parlare...' diceva qualcuna. Altrim… - AndreaBeltrameJ : RT @maxbunker: Per i capiscers la #Juve dovrebbe vincere la #Ucl un anno si e l'altro pure. Se non succede è per colpa di #Allegri #Agnelli… - brikko69 : RT @maxbunker: Per i capiscers la #Juve dovrebbe vincere la #Ucl un anno si e l'altro pure. Se non succede è per colpa di #Allegri #Agnelli… - maxbunker : Per i capiscers la #Juve dovrebbe vincere la #Ucl un anno si e l'altro pure. Se non succede è per colpa di #Allegri… -