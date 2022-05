Afghanistan, i Talebani impongono il burqua alle donne: non succedeva da 30 anni (Di lunedì 9 maggio 2022) Con un decreto approvato dal “ministero per la Prevenzione del vizio e la Propagazione della virtù”, in Afghanistan i Talebani hanno imposto nuovamente il burqa alle donne nei luoghi pubblici. Dopo aver riconquistato il Paese nell’estate del 2021, i fondamentalisti afghani hanno reso obbligatorio l’uso della veste islamica che copre l’intero corpo e il viso, fatta eccezione per gli occhi. In caso di disobbedienza da parte di una donna, il suo tutore maschio può rischiare anche il carcere. Vi raccomandiamo... I Talebani non riaprono le scuole: in Afghanistan le studentesse restano fuori Sotto questo aspetto, come si legge su il Fatto Quotidiano, la condizione femminile afghana torna indietro di 30 anni. “Le ... Leggi su diredonna (Di lunedì 9 maggio 2022) Con un decreto approvato dal “ministero per la Prevenzione del vizio e la Propagazione della virtù”, inhanno imposto nuovamente il burqanei luoghi pubblici. Dopo aver riconquistato il Paese nell’estate del 2021, i fondamentalisti afghani hanno reso obbligatorio l’uso della veste islamica che copre l’intero corpo e il viso, fatta eccezione per gli occhi. In caso di disobbedienza da parte di una donna, il suo tutore maschio può rischiare anche il carcere. Vi raccomandiamo... Inon riaprono le scuole: inle studentesse restano fuori Sotto questo aspetto, come si legge su il Fatto Quotidiano, la condizione femminile afghana torna indietro di 30. “Le ...

TizianaFerrario : la vergogna dei talebani che di nuovo impongono alle donne il volto coperto in pubblico.Intanto le scuole superiori… - LiaQuartapelle : Intanto in Afghanistan, i talebani impongono il burqa a tutte le donne che escono in pubblico. Questo è quello che… - Ettore_Rosato : In #Afghanistan i #Talebani riportano il paese in un passato buio per i diritti delle donne.Ora si vuole renderle i… - Ladygalga1 : RT @ChiodiDonatella: #AFGHANISTAN: CON IL #BURQA IMPOSTO ALLE #DONNE DAI #TALEBANI VA A PUTTANE LA #DEMOCRAZIA OCCIDENTALE Quanti anni sia… - AlessioColzani : ?? #AFGHANISTAN, I #TALEBANI REINTRODUCONO L'OBBLIGO DEL #BURQA IN PUBBLICO @matteosalvinimi: 'E questi 'signori',… -