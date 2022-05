Afghanistan, i Talebani impongono il burqua alle donne: non succedeva da 30 anni (Di lunedì 9 maggio 2022) Dopo aver riconquistato il Paese nell'estate del 2021, i fondamentalisti islamici hanno reso obbligatorio l'uso della veste che copre l'intero corpo e il viso, fatta eccezione per gli occhi. "Per evitare di provocare quando incontrano uomini che non siano parenti stretti". L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di lunedì 9 maggio 2022) Dopo aver riconquistato il Paese nell'estate del 2021, i fondamentalisti islamici hanno reso obbligatorio l'uso della veste che copre l'intero corpo e il viso, fatta eccezione per gli occhi. "Per evitare di provocare quando incontrano uomini che non siano parenti stretti". L'articolo proviene da DireDonna.

