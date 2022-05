Advertising

Addio a Walter De Benedetto, paladino della lotta per legalizzare la cannabis terapeutica

De Benedetto è morto. La prima volta mi parlava del suo fine vita. Si è poi battuto contro la violenza di uno Stato che l'ha processato per la cannabis. Ha vinto la battaglia ma non abbiamo ...... così come altri soci minori, come l'altro proprietario dei Dodgers Mark, il miliardario ... Abramovich, dai trionfi sportivi all'per la guerra Quella guerra che gli è costata proprio l'... Addio a Walter De Benedetto, simbolo della battaglia per la liberalizzazione della cannabis a scopo terapeutico Malato da anni di grave forma di artrite reumatoide, nell'aprile di un anno fa era stato assolto dall'accusa di aver coltivato a casa marijuana: per il gup di Arezzo la produceva e utilizzava a scopo ...ITALIA – Addio a Walter De Benedetto, il “leader gentile” della battaglia per la legalizzazione della cannabis terapeutica. “Noi continueremo la sua e la nostra lotta con maggiore forza e ...