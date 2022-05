Addio a Walter De Benedetto | paladino della lotta per legalizzare la cannabis terapeutica

Leggi su luce.lanazione

(Di lunedì 9 maggio 2022)a un combattente.a un uomo che per tutta la vita avevato per i suoi diritti e per tutti quelli che, come lui, da anni si battono per un’esistenza dignitosa. Nella notte di domenica è mortoDe. Cinquant’anni, aretino, una grave forma di artrite reumatoide che si era accanita su di lui costringendolo alla semi immobilità ma soprattutto a patire dolori lancinanti. Una storia, la sua, diventata simbolo per tanti. La battaglia vintaDe, 50 anni, si è spento dopo una lunga convalescenza con una grave forma di artrite reumatoide Una anno fa aveva vinto la sua battaglia legale: il 27 aprile 2021 il Gip di Arezzo lo aveva assolto con formula piena dalle accuse di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente in concorso, ...