Addio a George Pérez, il fumettista che ha reinventato Wonder Woman. Rilanciò i Giovani Titani (Di lunedì 9 maggio 2022) Il disegnatore e sceneggiatore statunitense George Pérez, acclamato fumettista noto per il suo lavoro per i supereroi della Dc Comics, artefice del rilancio dei “Giovani Titani” e del rinnovamento delle avventure di “Wonder Woman”, è morto “serenamente” nella sua casa con la moglie, Carol Flynn, e la famiglia al suo fianco, all’età di 67 anni. La notizia della scomparsa, avvenuta venerdì 6 maggio, è stata condivisa dalla sua amica Constance Eza, che ha pubblicato una dichiarazione sulla pagina Facebook di Pérez e sul suo profilo Twitter. Lo scorso dicembre il fumettista aveva annunciato che gli era stato diagnosticato un tumore al pancreas. Nato a New York il 9 giugno 1954 da una famiglia di origine portoricana, George ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 9 maggio 2022) Il disegnatore e sceneggiatore statunitense, acclamatonoto per il suo lavoro per i supereroi della Dc Comics, artefice del rilancio dei “” e del rinnovamento delle avventure di “”, è morto “serenamente” nella sua casa con la moglie, Carol Flynn, e la famiglia al suo fianco, all’età di 67 anni. La notizia della scomparsa, avvenuta venerdì 6 maggio, è stata condivisa dalla sua amica Constance Eza, che ha pubblicato una dichiarazione sulla pagina Facebook die sul suo profilo Twitter. Lo scorso dicembre ilaveva annunciato che gli era stato diagnosticato un tumore al pancreas. Nato a New York il 9 giugno 1954 da una famiglia di origine portoricana,...

