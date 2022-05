(Di lunedì 9 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli –sul webi biglietti per l’ingresso nelnazionale dele poi li rivendeva a prezzi maggiorati: è quanto hanno scoperto i carabinieri di Ercolano che hannoper truffa un “” 54enne di Torre del Greco (Napoli). La pratica – scorretta e illegale – che rende introvabili gli ingressi a concerti, parchi, mostre e costringe fan e appassionati a sborsare cifre fuori mercato, è conosciuta su Internet come “scalping” o “secondarying“. Il 54enne, già noto alle forze dell’ordine, sapeva bene che l’unico modo per visitare ilnazionale delera acquistare i biglietti sul sito ufficiale. Così ha acquistato ...

Advertising

anteprima24 : ** Acquistava tutti i #Ticket del #Parco del #Vesuvio per rivenderli: denunciato 'bagarino' **… -

Agenzia ANSA

... 40 euro per una sola dose di cocaina, 70 euro per chi nedue. E' bastato documentare ... Era a cena con tutta la famiglia, una dozzina di adulti tra figli, generi, nuore e nipoti,...... ospite in una puntata di Domenica In : 'Io ho 4 figli comesanno, però quando hai genitori ... Gigi raccontò di sentire la sua mancanza e ricordò di quando andava ai suoi concerti eil ... Acquistava tutti ticket Parco Vesuvio per rivenderli maggiorati - Campania Acquistava sul web tutti i biglietti per l'ingresso nel parco nazionale del Vesuvio e poi li rivendeva a prezzi maggiorati: è quanto hanno scoperto i carabinieri di Ercolano che hanno denunciato per t ...Dovrà scontare 7 anni e 10 mesi di reclusione un italiano 51enne ritenuto responsabile di aver commesso una serie di truffe nell’acquisto di camper di lusso, nel corso del 2017. Secondo l’accusa, l’uo ...