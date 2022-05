Acquista una statua per 34,99 dollari e scopre che si tratta di un busto dell’antica Roma: la storia (Di lunedì 9 maggio 2022) Quando la collezionista e appassionata d’arte Laura Young comprò, nel 2018, una statua in un negozio dell’usato ad Austin, non avrebbe mai pensato di trovarsi davanti a un vero busto dell’antica Roma. E invece è proprio quello che le è capitato. Incuriosita dall’acquisto fatto al prezzo di solo 34,99 dollari, la Young ha iniziato le sue ricerche per capire meglio la provenienza storica dell’oggetto. Le sua indagini hanno rivelato una verità sorprendente: la donna aveva Acquistato, senza saperlo, un busto originale risalente all’antica Roma, del I secolo a.C. o I secolo d.C. Il busto, infatti, appartiene all’edificio ispirato alle case di Pompei, noto come Pompejanum, situato in Germania e costruito nel 1848 per volontà di Ludovico I di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 9 maggio 2022) Quando la collezionista e appassionata d’arte Laura Young comprò, nel 2018, unain un negozio dell’usato ad Austin, non avrebbe mai pensato di trovarsi davanti a un vero. E invece è proprio quello che le è capitato. Incuriosita dall’acquisto fatto al prezzo di solo 34,99, la Young ha iniziato le sue ricerche per capire meglio la provenienza storica dell’oggetto. Le sua indagini hanno rivelato una verità sorprendente: la donna avevato, senza saperlo, unoriginale risalente all’antica, del I secolo a.C. o I secolo d.C. Il, infatti, appartiene all’edificio ispirato alle case di Pompei, noto come Pompejanum, situato in Germania e costruito nel 1848 per volontà di Ludovico I di ...

Advertising

Donatel14606759 : RT @LDRaimondo: Aprire una #porta è creare una #casa ma per aprire una porta bisogna fare un #passo indietro, cioè fare spazio, però quando… - lunablu08 : RT @Dida_ti: Il cuore è una ricchezza che non si vende, non si acquista, ma si dona Gustave Flaubert #8maggio #goodmorning ? #Buongio… - ASentirsi : La #comunicazione visiva degli #spazi è una parte importantissima nel #marketing immobiliare. L’#acquirente acquis… - marjdreams : RT @Dida_ti: Il cuore è una ricchezza che non si vende, non si acquista, ma si dona Gustave Flaubert #8maggio #goodmorning ? #Buongio… -