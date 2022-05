Aceti Salutequità | ' Nel Ssn 67 | 7% sono donne ma poche ai vertici'

Leggi su iltempo

(Di lunedì 9 maggio 2022) Roma, 9 mag. (Adnkronos Salute) - "Lenella sanità pubblicail 67,7% (il 76,4% degli infermieri e il 48% dei medici), maricoprono incarichi dirigenziali: solo il 18% delle cattedre nelle discipline mediche, il 15% dei direttori di struttura complessa e il 22% dei direttori generali delle Asl è donna. Non è tutto: si conferma il divario retributivo anche nel settore medico-sanitario e farmaceutico, con una differenza del 15% a favore degli uomini. L'equità di genere in sanità è ancora ben lontana dall'essere raggiunta, nonostante sette neolaureati su dieci nelle materie sanitarie siano. Quindi la loro presenza è importante e di valore, ma a questo noi non riconosciamo quello che dobbiamo". Così Tonino, presidente di, intervenendo al convegno ...