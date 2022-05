“Accerchiata da tre alpini in un bar” “Molestata per strada e inseguita” “Bloccata dietro il bancone mentre lavoravo” Più di 150 i casi segnalati dopo l’adunata di Rimini

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 9 maggio 2022) “Sono entrata in un bar alle 8 di mattina e treubriachi mi hanno. Hanno iniziato a tirarmi per la giacca e a toccarmi. Nessuno intorno a me ha detto niente”. “Sono stataverbalmente da almeno 10 di loro, erano le 17.30?. “Ero in bicicletta, mi hanno fermata e hanno cercato di farmi entrare in un capannone“. “Faccio la cameriera, ho subito gente che allunga le mani, cerca di darti baci sulla guanciaaver cercato di toglierti la mascherina, continui apprezzamenti. Sempre più ubriachi, sempre più aggressivi”. Sono più di 150 iraccolti dalle femministe di Non una di meno durantenazionale deglidello scorso weekend. Tre vittime a ilfattoquotidiano.it raccontano: “Si muovevano in branco, si ...