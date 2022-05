“Abbiamo trovato i soldi” La Juventus si libera di un esubero pesantissimo

Leggi su juvedipendenza

(Di lunedì 9 maggio 2022) Aaron Ramsey è stato uno dei grandi flop della Juve di questi ultimi anni e per lui sarà difficile trovare un posto ancora a Torino. Ci sono dei giocatori che in questi ultimi anni non sono stati in grado di rendere come avrebbero potuto in maglia bianconera, con Aaron Ramsey che è stato sicuramente uno dei punti deboli di una squadra che avrebbe potuto e dovuto fare di meglio, ma l’acquisto a zero del gallese stato tra i più negativi della storia recente juventina, ecco dunque come si può fare per sbarazzarsi di un ingaggio davvero troppo importante. Massimiliano Allegri(LaPresse)Il grave errore che molte società compiono è quello di credere che se un giocatore si trova in scadenza di contratto in realtà è completamente gratuito e che non si dovrà pagare nulla per il suo acquisto, dimenticandosi di come in realtà il costo diventa unicamente un’asta senza ...