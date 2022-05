A Toys Milano aziende presentano linee green, sostenibilità protagonista in mondo giocattoli (Di lunedì 9 maggio 2022) Milano, 9 mag. (Adnkronos/Labitalia) - Il tema della sostenibilità è sempre più presente anche nel mondo del giocattolo. Lo si nota facilmente tra gli stand di Toys Milano & Bay-B, il più importante evento B2B dedicato agli operatori dei settori del giocattolo e della prima infanzia, ma anche della cartoleria, del carnevale, delle festività e del party. Sono tante le aziende che espongono le loro linee eco friendly fatte in legno oppure con materiali di recupero con politiche che fanno attenzione a ogni aspetto del green, compreso il trasporto, puntando ad avvicinarsi il più possibile al chilometro zero anche nella scelta dei componenti. “Per Artsana la sostenibilità è un valore fondamentale perché è il pilastro della ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 9 maggio 2022), 9 mag. (Adnkronos/Labitalia) - Il tema dellaè sempre più presente anche neldel giocattolo. Lo si nota facilmente tra gli stand di& Bay-B, il più importante evento B2B dedicato agli operatori dei settori del giocattolo e della prima infanzia, ma anche della cartoleria, del carnevale, delle festività e del party. Sono tante leche espongono le loroeco friendly fatte in legno oppure con materiali di recupero con politiche che fanno attenzione a ogni aspetto del, compreso il trasporto, puntando ad avvicinarsi il più possibile al chilometro zero anche nella scelta dei componenti. “Per Artsana laè un valore fondamentale perché è il pilastro della ...

