A La Spezia l’Atalanta concreta che ci si aspettava | ora proviamo lo sgambetto al Milan

(Di lunedì 9 maggio 2022)torna con i tre punti dalla trasferta spezzina e mantiene intatte le speranze di qualificazione europea. La formazione nerazzurra ha disputato una prova, senza tanti fronzoli e con l’unico obiettivo di conquistare l’intera posta in palio. Nonostante qualche sbavatura, soprattutto nei primi 45 minuti, gli atalantini hanno sempre mantenuto la gara in pugno, riuscendo ad andare in rete per ben 3 volte. All’iniziale vantaggio di Muriel, ha risposto Verde dopo un contropiede innescato dall’ennesima follia difensiva della stagione e con Musso nuovamente titubante che, invece che uscire incontro all’avversario, l’ha aspettato venendo inevitabilmente scartato. In sala stampa anche il mister, pur contento per i tifosi ed elogiando la squadra, ha dovuto ammettere che gol del genere non si possono prendere e da allenatore si deve vergognare. ...