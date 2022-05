A Curno il centrodestra punta su Giovanni Locatelli | “Più vicini alle famiglie e stop al consumo di suolo”

(Di lunedì 9 maggio 2022). Si avvicina l’apmento elettorale per, dove il 12 giugno i cittadini saranno chiamatiurne per scegliere il nuovo sindaco e il nuovo consiglio comunale. All’apmento ilsi presenterà compatto a sostegno della lista “Obiettivo“, espressione di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e della civicaOltre. Candidato sindaco è, una scelta fortemente voluta dai sostenitori e dai componenti della lista e condivisa dal segretario provinciale di Fratelli d’Italia Andrea Tremaglia, dal segretario provinciale della Lega Cristian Invernizzi, dal commissario provinciale di Forza Italia Alessandra Gallone e dalla referente della civicaOltre ...

BergamoNews.it

Tra i bergamaschi c’è chi si sta dando da fare per le Comunali di giugno e assicura presenze a Villongo, Gandino, Curno ... non va da nessuna parte, il centrodestra deve tornare a essere ...L’obiettivo della convention di Forza Italia, organizzata in Fiera da Alessandra Gallone, senatrice azzurra, è chiaro: tornare in pista, facendo squadra, con una coalizione di centrodestra ... Gandino ...