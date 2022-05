9 maggio: la grande parata di Putin tra missili nucleari e annunci di vittoria sul nazismo (Di lunedì 9 maggio 2022) In Russia va in scena la grande parata del 9 maggio nel 75esimo giorno della guerra in Ucraina e c’è attesa per quello che dirà Vladimir Putin. L’esercito sfilerà per celebrare la vittoria sulla Germania nazista del 1945 e nei cieli volerà un Ilyushin Il-80, aereo progettato per consentire di decollare anche in caso di conflitto nucleare. Saranno presenti anche i paracadutisti reduci dell’Ucraina. E proprio alla vittoria contro il nazismo si è riferito il presidente Zelensky definendo ieri i russi come nazisti e accusandoli di aver dimenticato la lezione della Seconda Guerra Mondiale. Zelensky ha anche stigmatizzato il bombardamento di una scuola a Bilogorivka nella regione di Lugansk. 4.00 – I missili nucleari che sfileranno a ... Leggi su open.online (Di lunedì 9 maggio 2022) In Russia va in scena ladel 9nel 75esimo giorno della guerra in Ucraina e c’è attesa per quello che dirà Vladimir. L’esercito sfilerà per celebrare lasulla Germania nazista del 1945 e nei cieli volerà un Ilyushin Il-80, aereo progettato per consentire di decollare anche in caso di conflitto nucleare. Saranno presenti anche i paracadutisti reduci dell’Ucraina. E proprio allacontro ilsi è riferito il presidente Zelensky definendo ieri i russi come nazisti e accusandoli di aver dimenticato la lezione della Seconda Guerra Mondiale. Zelensky ha anche stigmatizzato il bombardamento di una scuola a Bilogorivka nella regione di Lugansk. 4.00 – Iche sfileranno a ...

Advertising

channeldraw : Alcune belle foto di Luca A. d'Agostino dell'inaugurazione della mostra 'The Social Drawing' a @vicinolontano Premi… - juventusfc : Chiudiamo alla grande la stagione ??? T?utte le sfide di maggio ?? Si comincia con #JuveVenezia! Ultimi biglietti… - twitorino : La #Mole Granata Questa sera il simbolo di #Torino si illumina con i colori granata in memoria della squadra del G… - Isabella00089 : RT @RaffaeleRaimon2: 93° Raduno naz Alpini RIMINI 8 maggio 2022 La Grande Sfilata -in nome della Storia -con leale passione mil e civ -per… - CiaoKarol : Il #Santo del giorno, 9 Maggio 2022: la Chiesa ricorda la grande figura di SAN PACOMIO: invocalo con la preghiera! -