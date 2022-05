9 maggio, in Russia è il “giorno della vittoria”: cosa si celebra e cosa ci si aspetta da Putin (Di lunedì 9 maggio 2022) Lo chiamano Den’ Pobedi, “giorno della vittoria“. Il 9 maggio di ogni anno i russi ricordano l’anniversario della dichiarazione di resa nazista del 1945, al termine della Seconda guerra mondiale (più nota nel Paese come “Grande guerra patriottica”). Oltre che in Russia, la giornata è festa nazionale in tutte le ex Repubbliche sovietiche – compresa l’Ucraina, dove però si celebra l’8 maggio – e in altri Stati dell’ex blocco orientale, come Serbia, Romania e Bulgaria. Durante l’Urss e nei primi anni dopo la sua dissoluzione, le celebrazioni per il Den’ Pobedi si svolgevano in forma piuttosto modesta: è stato Vladimir Putin, dopo la sua ascesa al potere, a promuovere una campagna di rafforzamento ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 9 maggio 2022) Lo chiamano Den’ Pobedi, ““. Il 9di ogni anno i russi ricordano l’anniversariodichiarazione di resa nazista del 1945, al termineSeconda guerra mondiale (più nota nel Paese come “Grande guerra patriottica”). Oltre che in, la giornata è festa nazionale in tutte le ex Repubbliche sovietiche – compresa l’Ucraina, dove però sil’8– e in altri Stati dell’ex blocco orientale, come Serbia, Romania e Bulgaria. Durante l’Urss e nei primi anni dopo la sua dissoluzione, lezioni per il Den’ Pobedi si svolgevano in forma piuttosto modesta: è stato Vladimir, dopo la sua ascesa al potere, a promuovere una campagna di rafforzamento ...

