48 ore di paura a Milano | De Corato appello al Governo | rivedete la decisione di ridurre di 1000 i militari impiegati nell' operazione Strade Sicure

«Zona di San Siro è diventata ingestibile tra risse, baby gang e sparatorie. Guerre tra bande rivali di nordafricani e dell'est davanti al bosco verticale. i residenti: "non ne possiamo più". A Porta Garibaldi e piazza Gae Aulenti maggior numero di servizi di soccorso in città»

