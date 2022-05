33esima giornata Bundesliga 2021/22: il punto (Di lunedì 9 maggio 2022) Dopo il titolo conquistato dal Bayern Monaco, arrivano altri verdetti dopo la 33esima giornata Bundesliga 2021/22. Il Borussia Dortmund blinda il secondo posto vincendo 3-1 sul campo del Greuther Furth, cosi come fa il Bayer Leverkusen per la terza piazza contro l’Hoffenheim(4-2). Si fa incandescente, invece, la lotta per il quarto posto con il Friburgo travolto per 4-1 dall’Union Berlino, scavalcato dal Lipsia, vittorioso sull’Augsburg(4-0). Terminano in parità Eintracht Francoforte-Borussia M’Glabach (1-1) e Bayern Monaco-Stoccarda(2-2). 33esima giornata Bundesliga 2021/22: I RISULTATI BOCHUM-ARMINIA BILIFIELD 2-1 FRIBURGO-UNION BERLINO 1-4 HOFFENHEIM-BAYER LEVERKUSEN 2-4 COLONIA-WOLFSBURG 0-1 GREUTHER FURTH-BORUSSIA DORTMUND ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 9 maggio 2022) Dopo il titolo conquistato dal Bayern Monaco, arrivano altri verdetti dopo la/22. Il Borussia Dortmund blinda il secondo posto vincendo 3-1 sul campo del Greuther Furth, cosi come fa il Bayer Leverkusen per la terza piazza contro l’Hoffenheim(4-2). Si fa incandescente, invece, la lotta per il quarto posto con il Friburgo travolto per 4-1 dall’Union Berlino, scavalcato dal Lipsia, vittorioso sull’Augsburg(4-0). Terminano in parità Eintracht Francoforte-Borussia M’Glabach (1-1) e Bayern Monaco-Stoccarda(2-2)./22: I RISULTATI BOCHUM-ARMINIA BILIFIELD 2-1 FRIBURGO-UNION BERLINO 1-4 HOFFENHEIM-BAYER LEVERKUSEN 2-4 COLONIA-WOLFSBURG 0-1 GREUTHER FURTH-BORUSSIA DORTMUND ...

Advertising

petrazzuolo : RT @napolimagazine: BUNDESLIGA - 33esima giornata, tra sabato 7 e domenica 8 maggio cinque incontri in diretta su Sky e in streaming su NOW… - susydigennaro : RT @napolimagazine: BUNDESLIGA - 33esima giornata, tra sabato 7 e domenica 8 maggio cinque incontri in diretta su Sky e in streaming su NOW… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: BUNDESLIGA - 33esima giornata, tra sabato 7 e domenica 8 maggio cinque incontri in diretta su Sky e in streaming su NOW… - napolimagazine : BUNDESLIGA - 33esima giornata, tra sabato 7 e domenica 8 maggio cinque incontri in diretta su Sky e in streaming su… - apetrazzuolo : BUNDESLIGA - 33esima giornata, tra sabato 7 e domenica 8 maggio cinque incontri in diretta su Sky e in streaming su… -