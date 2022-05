17enne morto in scooter: investito da poliziotto ubriaco (Di lunedì 9 maggio 2022) E’ un poliziotto di 28 anni, in servizio alla Questura di Treviso, l’automobilista arrestato per aver investito mortalmente ieri sera a Paese (Treviso), un 17enne in scooter.L’uomo, secondo quanto si apprende, avrebbe fatto registrare all’alcol test un tasso ben superiore a quello stabilito per legge per chi è alla guida di un’auto.La vittima, Davide Pavan, risiedeva in un comune vicino, a Morgano. (Ansa) Covid Sicilia, 1.227 nuovi positivi: 104 a Ragusa Covid, Pregliasco: in autunno ritorno mascherina Decreto Aiuti, a chi spetta il bonus da 200 euro Modica, inaugurata la scultura dedicata al cioccolato L'articolo proviene da Quotidiano di Ragusa. Leggi su quotidianodiragusa (Di lunedì 9 maggio 2022) E’ undi 28 anni, in servizio alla Questura di Treviso, l’automobilista arrestato per avermortalmente ieri sera a Paese (Treviso), unin.L’uomo, secondo quanto si apprende, avrebbe fatto registrare all’alcol test un tasso ben superiore a quello stabilito per legge per chi è alla guida di un’auto.La vittima, Davide Pavan, risiedeva in un comune vicino, a Morgano. (Ansa) Covid Sicilia, 1.227 nuovi positivi: 104 a Ragusa Covid, Pregliasco: in autunno ritorno mascherina Decreto Aiuti, a chi spetta il bonus da 200 euro Modica, inaugurata la scultura dedicata al cioccolato L'articolo proviene da Quotidiano di Ragusa.

