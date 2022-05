Ztl in Costiera Amalfitana per garantire una mobilità sicura e sostenibile (Di domenica 8 maggio 2022) di Monica De Santis Ztl in Costiera Amalfitana. E’ questo l’obiettivo che si vuole raggiungere per riuscire a risolvere il problema nei piccoli comuni della fascia Costiera salernitana, che nei mesi primaverili ed estivi sono letteralmente presi d’assalto da macchine, motorini, pullman di linea e turistici. Da qui una proposta di legge di modifica agli articoli 6, 7, 8 e 201 del Codice della Strada, presentata dall’onorevole Piero De Luca, frutto di un progetto vluto dai sindaci dei comuni della Costa d’Amalfi e e sviluppato dall’Agenzia campana per la mobilità, le Infrastrutture e le Reti (Acamir) di concerto con il professore Vincenzo Galdi dell’Università di Salerno e presentato ieri mattina a Palazzo?Sant’Agostino alla presenza del presidente della Provincia Michele Strianese, del Presidente della IV Commissione ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 8 maggio 2022) di Monica De Santis Ztl in. E’ questo l’obiettivo che si vuole raggiungere per riuscire a risolvere il problema nei piccoli comuni della fasciasalernitana, che nei mesi primaverili ed estivi sono letteralmente presi d’assalto da macchine, motorini, pullman di linea e turistici. Da qui una proposta di legge di modifica agli articoli 6, 7, 8 e 201 del Codice della Strada, presentata dall’onorevole Piero De Luca, frutto di un progetto vluto dai sindaci dei comuni della Costa d’Amalfi e e sviluppato dall’Agenzia campana per la, le Infrastrutture e le Reti (Acamir) di concerto con il professore Vincenzo Galdi dell’Università di Salerno e presentato ieri mattina a Palazzo?Sant’Agostino alla presenza del presidente della Provincia Michele Strianese, del Presidente della IV Commissione ...

