Zerocalcare e Netflix: nuova collaborazione per una serie inedita (Di domenica 8 maggio 2022) Zerocalcare e Netflix tornano a lavorare insieme. Dopo il successo di Strappare lungo i bordi dello scorso novembre, il fumettista ha annunciato di essere a lavoro su una nuova serie che sarà trasmessa poi in streaming nuovamente su Netflix. Netflix – Adobe StockLa piattaforma di streaming ha appena aperto a Roma la sua sede italiana, precisamente in Via Boncompagni, e durante la conferenza stampa di presentazione della sede italiana, durante la quale c’è stata anche un’incursione a sorpresa del fondatore di Netflix Reed Hastings, è stato dato questo annuncio. Zerocalzare, al secolo Michele Rech, ha avuto il piacere di annunciare che la sua nuova serie sarà composta da 6 episodi, che è prodotta da ... Leggi su computermagazine (Di domenica 8 maggio 2022)tornano a lavorare insieme. Dopo il successo di Strappare lungo i bordi dello scorso novembre, il fumettista ha annunciato di essere a lavoro su unache sarà trasmessa poi in streamingmente su– Adobe StockLa piattaforma di streaming ha appena aperto a Roma la sua sede italiana, precisamente in Via Boncompagni, e durante la conferenza stampa di presentazione della sede italiana, durante la quale c’è stata anche un’incursione a sorpresa del fondatore diReed Hastings, è stato dato questo annuncio. Zerocalzare, al secolo Michele Rech, ha avuto il piacere di annunciare che la suasarà composta da 6 episodi, che è prodotta da ...

Advertising

GabrieleBonetts : Ma quanto è bello “strappare lungo i bordi”? non riesco a smettere di rivederlo!!!! #Netflix #romanaccio #zerocalcare - ParliamoDiNews : Zerocalcare Netflix: annunciata una nuova serie del fumettista romano #Netflix @NetflixIT #zerocalcare - ParliamoDiNews : Zerocalcare torna su Netflix con una nuova serie: ``Non sarà una seconda stagione di Strappare lungo i bordi``… - Rojname_com : Zerocalcare ritorna su Netflix - - RevenewsI : #Netflix annuncia una nuova serie di @zerocalcare (non un sequel!), che avrà puntate più lunghe. Le parole dell'ill… -