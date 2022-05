Zelensky nel Giorno della Memoria | ' la Russia come i nazisti'

(Di domenica 8 maggio 2022) La Russa sta imitando il regime nazista in modo fanatico, riproducendone i dettagli in modo maniacale: lo ha detto oggi il presidente ucraino, Volodymyr, in un video pubblicato su Telegram in ...

In due mesi di occupazione, la Russia ha ucciso 20.000 persone' in Ucraina, dice video in bianco e nero. 'In Ucraina è stata organizzata una sanguinosa ricostruzione del nazismo. Una ...La maggior parte dei bambini sono stati colpiti nelle regioni di Donetsk, Kiev, Kharkiv, Chernihiv. Zelensky: "I russi come i nazisti" Intanto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un video ...L'ordine del presidente è stato eseguito: tutte le donne, i bambini e gli anziani sono stati evacuati dall'Azovstal. Questa parte dell'operazione umanitaria a Mariupol è stata completata". Lo ha scrit ...