Zelensky nel Giorno della Memoria ribalta l’accusa di Putin: «Russi come fanatici nazisti, noi diciamo “Mai più!» – Il video (Di domenica 8 maggio 2022) Non ha usato mezzi termini il leader ucraino Volodymyr Zelensky che, in un video pubblicato su Telegram in occasione della Giornata della Memoria e della Riconciliazione, ha attaccato le truppe di Putin che il 24 febbraio scorso hanno invaso l’Ucraina: «La Russia sta imitando il regime nazista in modo fanatico, riproducendone i dettagli in modo maniacale». «Durante i due anni di occupazione, i nazisti vi uccisero 10 mila civili. In due mesi di occupazione, la Russia ha ucciso 20 mila persone» in Ucraina, ha aggiunto Zelensky. «In Ucraina è stata organizzata una sanguinosa ricostruzione del nazismo. Una ripetizione fanatica di questo regime: delle sue idee, azioni, parole e simboli. Una riproduzione ... Leggi su open.online (Di domenica 8 maggio 2022) Non ha usato mezzi termini il leader ucraino Volodymyrche, in unpubblicato su Telegram in occasioneGiornataRiconciliazione, ha attaccato le truppe diche il 24 febbraio scorso hanno invaso l’Ucraina: «Laa sta imitando il regime nazista in modo fanatico, riproducendone i dettagli in modo maniacale». «Durante i due anni di occupazione, ivi uccisero 10 mila civili. In due mesi di occupazione, laa ha ucciso 20 mila persone» in Ucraina, ha aggiunto. «In Ucraina è stata organizzata una sanguinosa ricostruzione del nazismo. Una ripetizione fanatica di questo regime: delle sue idee, azioni, parole e simboli. Una riproduzione ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA I Zelensky nel Giorno della Memoria: 'La Russia come i nazisti'. Un video in bianco e nero del presidente u… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Circa 60 civili risultano dispersi dopo l'attacco aereo dell'esercito russo su una scuola con un rifugio… - diMartedi : #Fridkhson su #Ucraina: 'La guerra è iniziata nel 2014, la Russia ha dato la possibilità con referendum di risolver… - francobus100 : Ucraina, Zelensky nel giorno della memoria: 'Avevamo detto mai più'. Putin, 'Prevenire nazismo' - luca___romeo : RT @martadassu: Zelensky non ha mai detto, nel suo intervento a Chatham House, che cederebbe la Crimea. Ha detto che il minimo presupposto… -