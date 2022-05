Zelensky nel Giorno della Memoria: “La Russia come i nazisti. Mosca sta imitando il regime in modo fanatico” (Di domenica 8 maggio 2022) “La Russa sta imitando il regime nazista in modo fanatico, riproducendone i dettagli in modo maniacale”: lo ha detto oggi il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un video in bianco e nero, in occasione della Giornata della Memoria e della Riconciliazione. “In Ucraina è stata organizzata una sanguinosa ricostruzione del nazismo. Una ripetizione fanatica di questo regime: delle sue idee, azioni, parole e simboli. Una riproduzione dettagliata, maniacale, delle sue atrocità e un ‘alibi’ che presumibilmente dà uno scopo sacro malvagio. Una ripetizione dei suoi crimini e persino tentativi di superare il ‘maestro’ e toglierlo dal piedistallo del più grande male della storia umana. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 8 maggio 2022) “La Russa stailnazista in, riproducendone i dettagli inmaniacale”: lo ha detto oggi il presidente ucraino, Volodymyr, in un video in bianco e nero, in occasioneGiornataRiconciliazione. “In Ucraina è stata organizzata una sanguinosa ricostruzione del nazismo. Una ripetizione fanatica di questo: delle sue idee, azioni, parole e simboli. Una riproduzione dettagliata, maniacale, delle sue atrocità e un ‘alibi’ che presumibilmente dà uno scopo sacro malvagio. Una ripetizione dei suoi crimini e persino tentativi di superare il ‘maestro’ e toglierlo dal piedistallo del più grande malestoria umana. ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Circa 60 civili risultano dispersi dopo l'attacco aereo dell'esercito russo su una scuola con un rifugio… - diMartedi : #Fridkhson su #Ucraina: 'La guerra è iniziata nel 2014, la Russia ha dato la possibilità con referendum di risolver… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Un caccia ucraino ha colpito con 2 missili un villaggio russo nel distretto di Starodubsky: l'onda d'urto… - felixflexf : @Francyvolpi @PLCastagnetti Gli accordi di Minsk prevedevano ampia autonomia delle regioni russofone, ma non sono m… - ilfattovideo : Zelensky nel Giorno della Memoria: “La Russia come i nazisti. Mosca sta imitando il regime in modo fanatico” -