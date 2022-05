Zelensky: 'Dalla Russia imitazione maniacale e fanatica dei nazisti' (Di domenica 8 maggio 2022) Stesse accuse da parte dei due protagonisti del conflitto russo - ucraino. Da una parte il presidente Putin dall'altra il presidente Zelensky si accusano vicendevolmente di nazismo. Il primo a parlare ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 8 maggio 2022) Stesse accuse da parte dei due protagonisti del conflitto russo - ucraino. Da una parte il presidente Putin dall'altra il presidentesi accusano vicendevolmente di nazismo. Il primo a parlare ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Zelensky: lavoriamo per far uscire dalla Azovstal i militari, eroi di Mariupol #ucraina #russiaukrainewar #9maggio… - bendellavedova : Per #Lavrov i massacri di #Bucha sono fake e l’Ucraina è nelle mani dei nazisti: totalmente fuori dalla realtà. Par… - AnninsC : RT @martadassu: Per continuare: Stoltenberg non ha “corretto” Zelensky sulla Crimea, visto che Zelensky non ne aveva proprio parlato. L’ann… - MilanNelCuore12 : RT @martadassu: Per continuare: Stoltenberg non ha “corretto” Zelensky sulla Crimea, visto che Zelensky non ne aveva proprio parlato. L’ann… - RobertoBerretta : RT @strange_days_82: Credo sia evidente più che mai che gli #USA non vogliano nessun dialogo,ma solo mandare armi.A loro non frega nulla de… -