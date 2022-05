"Voto per lui". Il super vip non usa giri di parole: chi c'è alla convention di Forza Italia, da non credere | Guarda (Di domenica 8 maggio 2022) Endorsement di Ronn Moss. L'attore noto per il suo ruolo di Ridge Forrester in Beautiful, ha condiviso tutta la sua ammirazione per Silvio Berlusconi. Il vip sarà tra i presenti alla convention di Forza Italia prevista per il 20 e il 21 maggio a Napoli. "Scendere in politica? Sì, ci ho pensato. Se l'ex premier avesse bisogno di me, lo considererei un grande onore". Così si è pronunciato l'attore americano in un'intervista al Corriere della Sera, in cui ha aggiunto: "Sarò lì per promuovere lo sviluppo e le bellezze della Puglia, dove ormai vivo da tre anni, produco un Primitivo di Manduria". E ancora, sul leader di Forza Italia: "Lo conoscerò per la prima volta a questo evento. Non vedo l'ora di incontrarlo di persona. È stato ed è l'Italiano più influente ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 8 maggio 2022) Endorsement di Ronn Moss. L'attore noto per il suo ruolo di Ridge Forrester in Beautiful, ha condiviso tutta la sua ammirazione per Silvio Berlusconi. Il vip sarà tra i presentidiprevista per il 20 e il 21 maggio a Napoli. "Scendere in politica? Sì, ci ho pensato. Se l'ex premier avesse bisogno di me, lo considererei un grande onore". Così si è pronunciato l'attore americano in un'intervista al Corriere della Sera, in cui ha aggiunto: "Sarò lì per promuovere lo sviluppo e le bellezze della Puglia, dove ormai vivo da tre anni, produco un Primitivo di Manduria". E ancora, sul leader di: "Lo conoscerò per la prima volta a questo evento. Non vedo l'ora di incontrarlo di persona. È stato ed è l'no più influente ...

