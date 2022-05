Viva la mamma! Solo salvando la madre ritroveremo il padre (Di domenica 8 maggio 2022) Roma, 8 mag – La saggezza popolare – nella sua semplicità – spesso c’azzecca: quando a Napoli si dice che chi tene mamma nun chiagne si evidenzia quel legame umano, unico nel suo genere, che si instaura tra la madre e il proprio figlio. Ovvio, penserà il lettore. Mica tanto, viviamo pur sempre nell’era dell’uguale: se il padre è stato ripudiato da un pezzo, l’altra metà della mela non se la passa poi così bene. In un mondo ovattato in cui tutto deve essere abbassato ad un condizione piatta e orizzontale, ogni termine che supponga differenze, diverse angolature, una possibile condizione di diversità viene combattuto. E in tal senso mamma è una parola potente, altrimenti nel recente passato non avrebbero provato a vomitarci addosso obbrobri lessicali come genitore 1 e genitore 2. Resta la prima pronunciata più o meno volontariamente da ognuno di noi e ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 8 maggio 2022) Roma, 8 mag – La saggezza popolare – nella sua semplicità – spesso c’azzecca: quando a Napoli si dice che chi tene mamma nun chiagne si evidenzia quel legame umano, unico nel suo genere, che si instaura tra lae il proprio figlio. Ovvio, penserà il lettore. Mica tanto, viviamo pur sempre nell’era dell’uguale: se ilè stato ripudiato da un pezzo, l’altra metà della mela non se la passa poi così bene. In un mondo ovattato in cui tutto deve essere abbassato ad un condizione piatta e orizzontale, ogni termine che supponga differenze, diverse angolature, una possibile condizione di diversità viene combattuto. E in tal senso mamma è una parola potente, altrimenti nel recente passato non avrebbero provato a vomitarci addosso obbrobri lessicali come genitore 1 e genitore 2. Resta la prima pronunciata più o meno volontariamente da ognuno di noi e ...

