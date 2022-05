Visita a sorpresa di Jill Biden in Ucraina: ha incontrato la moglie di Zelensky in una scuola di Uzhhorod (Di domenica 8 maggio 2022) Jill Biden ha fatto un viaggio a sorpresa nell’Ucraina occidentale incontrando la first lady Olena Zelenska in una scuola di Uzhhorod, una città di 100mila abitanti a pochi chilometri dal confine con la Slovacchia. Le due first lady hanno tenuto un incontro tra loro a porte chiuse e poi hanno Visitato una classe che ospita bambini sfollati, dove gli alunni stavano facendo dei lavoretti da regalare alle loro mamme. “Volevo venire nel giorno della mamma. Pensavo fosse importante mostrare al popolo ucraino che questa guerra brutale deve finire e che il popolo americano sta con il popolo ucraino”: così la First Lady ha spiegato la sua Visita a sorpresa in Ucraina, durante la quale ha donato a Olena Zelenska un bouquet di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 8 maggio 2022)ha fatto un viaggio anell’occidentale incontrando la first lady Olena Zelenska in unadi, una città di 100mila abitanti a pochi chilometri dal confine con la Slovacchia. Le due first lady hanno tenuto un incontro tra loro a porte chiuse e poi hannoto una classe che ospita bambini sfollati, dove gli alunni stavano facendo dei lavoretti da regalare alle loro mamme. “Volevo venire nel giorno della mamma. Pensavo fosse importante mostrare al popolo ucraino che questa guerra brutale deve finire e che il popolo americano sta con il popolo ucraino”: così la First Lady ha spiegato la suain, durante la quale ha donato a Olena Zelenska un bouquet di ...

