Virtus Bologna-Brescia oggi: orario, tv, programma, streaming Serie A basket 2022 (Di domenica 8 maggio 2022) Si giocherà questa sera alle ore 17:00 lo scontro tra Virtus Segafredo Bologna e Germani Brescia, match valevole per la 30ma e ultima giornata della regular season della Serie A 2022 di basket. Alla Segafredo Arena la posta in palio non sarà molta: le V Nere sono infatti già certe della prima posizione mentre Della Valle e compagni sono sicuri del terzo posto. I ragazzi di coach Sergio Scariolo sono reduci dalla sconfitta ininfluente di venerdì contro Sassari nel recupero della 20ma giornata e dall’importantissima vittoria di mercoledì scorso nella semifinale di EuroCup contro il Valencia. Dall’altra parte, invece, i ragazzi di Alessandro Magro arrivano a questo match dopo tre successi consecutivi (contro Reggio Emilia, Cremona e Varese). basket: la squadra maschile ... Leggi su oasport (Di domenica 8 maggio 2022) Si giocherà questa sera alle ore 17:00 lo scontro traSegafredoe Germani, match valevole per la 30ma e ultima giornata della regular season delladi. Alla Segafredo Arena la posta in palio non sarà molta: le V Nere sono infatti già certe della prima posizione mentre Della Valle e compagni sono sicuri del terzo posto. I ragazzi di coach Sergio Scariolo sono reduci dalla sconfitta ininfluente di venerdì contro Sassari nel recupero della 20ma giornata e dall’importantissima vittoria di mercoledì scorso nella semifinale di EuroCup contro il Valencia. Dall’altra parte, invece, i ragazzi di Alessandro Magro arrivano a questo match dopo tre successi consecutivi (contro Reggio Emilia, Cremona e Varese).: la squadra maschile ...

