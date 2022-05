Virtus Bologna-Brescia oggi in tv: orario e diretta streaming Serie A1 2021/2022 basket (Di domenica 8 maggio 2022) L’orario e le indicazioni per vedere in diretta Virtus Segafredo Bologna-Germani Brescia, valida per la 30esima e ultima giornata della Serie A1 2021/2022 di basket. Già certe della prima e della terza posizione, la speranza è quella di vedere, almeno a sprazzi, una partita già da playoff; gli uomini di Scariolo, però, avranno inevitabilmente la testa anche alla finale di Eurocup in programma mercoledì. La palla a due è fissata alle ore 17:00 di domenica 8 maggio. La partita sarà visibile in diretta streaming esclusivamente su Discovery +. In alternativa, Sportface vi terrà aggiornati con un live testuale. SEGUI LA diretta TESTUALE PRESENTAZIONE 30^ GIORNATA e COMBINAZIONI ... Leggi su sportface (Di domenica 8 maggio 2022) L’e le indicazioni per vedere inSegafredo-Germani, valida per la 30esima e ultima giornata dellaA1di. Già certe della prima e della terza posizione, la speranza è quella di vedere, almeno a sprazzi, una partita già da playoff; gli uomini di Scariolo, però, avranno inevitabilmente la testa anche alla finale di Eurocup in programma mercoledì. La palla a due è fissata alle ore 17:00 di domenica 8 maggio. La partita sarà visibile inesclusivamente su Discovery +. In alternativa, Sportface vi terrà aggiornati con un live testuale. SEGUI LATESTUALE PRESENTAZIONE 30^ GIORNATA e COMBINAZIONI ...

