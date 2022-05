Verona, tutti pazzi per Barak: sirene dalla Premier per il ceco (Di domenica 8 maggio 2022) tutti pazzi per Antonin Barak, centrocampista del Verona che potrebbe presto cambiare maglia. Tanti estimatori dall’estero Come riferito dal Corriere della Sera c’è la fila per Antonin Barak, centrocampista tra i protagonisti della stagione del Verona. Sul ceco, oltre a vari club di Serie A, gli interessi anche delle big di Bundesliga e, soprattutto, di Premier League. Per lui si profila quindi un’asta a suon di milioni in estate. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 8 maggio 2022)per Antonin, centrocampista delche potrebbe presto cambiare maglia. Tanti estimatori dall’estero Come riferito dal Corriere della Sera c’è la fila per Antonin, centrocampista tra i protagonisti della stagione del. Sul, oltre a vari club di Serie A, gli interessi anche delle big di Bundesliga e, soprattutto, diLeague. Per lui si profila quindi un’asta a suon di milioni in estate. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

ladyonorato : Intensa e solare giornata oggi a Verona! Bellissimo incontrare @barbarab1974, conoscere una persona di valore come… - PietroMazzara : Tutti in gruppo a Milanello. Compreso Florenzi. Si va verso questa probabile formazione anti Verona: Maignan; Cala… - Miki67Ca : @tommasogiulini Salve Presidente, perché per la partita Cagliari Inter non da prelazione ai tifosi che hann… - AleArma97 : RT @torigemelle: “abbiamo paura del verona tutti contro di noi” il verona domenica alle 20:45 - Tito141092 : RT @NonEvoluto: Mi auguro che questo video carichi tutti voi, come ha fatto con me. Ci aspetta una sfida complicata a #Verona, ma solamente… -