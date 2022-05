Verona-Milan | Kessie al 45' | 'Il secondo tempo sarà più importante Ecco cosa ci ha detto Pioli'

Advertising

Gazzetta_it : Casale sfida il Milan: 'Ibra e Giroud? Temo più Leao. Vogliamo un'altra Fatal Verona' #VeronaMilan - Gazzetta_it : Ibra nel mirino degli animalisti a Verona: “Ammazza animali” #VeronaMilan - Gazzetta_it : Gol! Verona - Milan 1-0, rete di Faraoni M. (VER) - HellasLive : #VeronaMilan, 30.154 spettatori al Bentegodi - battitomilan7 : RT @auro_milan: Come sta giocando il Verona fa capire quanto il Milan dia fastidio -

Il Var ancora protagonista nella corsa scudetto. Al minuto 17 di, Sandro Tonali ha trovato il gol del vantaggio, quello che avrebbe riportato i rossoneri davanti all'Inter: controllo, dribbling a scavalcare Ilic e diagonale in porta alle spalle di ...In campo1 - 0 DIRETTA Al 38' gol di Faraoni ANNULLATO IL GOL ALal 15'! Lancio lungo di Maignan a cercare Tonali che, dopo aver vinto un contrasto con Ilic, mette dentro col destro a ...Mancano pochissimi minuti al fischio d'inizio della delicatissima sfida di campionato tra Verona e Milan. Per i rossoneri, quello di questa sera è un ...È un risultato bugiardo quello con cui si chiude il primo tempo tra Hellas Verona-Milan. La partita la fanno i rossoneri, i padroni di casa si affidano a ripartenze e transizioni veloci. Tanto Milan ...