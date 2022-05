Venticano | riparte la Fiera Campionaria Ciarcia | “Dopo due anni | ricominciamo”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 8 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiSono passati circa ventiquattro mesi, dall’ultima edizione delladi; l’ennesima ricolma di ogni possibile record. Nel mezzo, da una parte duedi emergenza Covid con ondate a ripetizione del virus che ha messo in ginocchio il mondo intero, dall’altra la decisione di sospendere per la prima volta la storica. Duefaticosi per tutti, compreso la Pro Loco che nel frattempo ha un nuovo presidente supportato, come tutti i suoi predecessori, dall’intera comunità venticanese. Un nuovo mix di giovani e meno giovani la cui prima decisione è stata quella di rimboccarsi immediatamente le maniche per animare, da subito, i padiglioni del più importante quartiere fieristico delle aree interne del Mezzogiorno. Nasce così questa 43° edizione della ...