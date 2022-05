Venezia-Bologna | tifosi intonano cori per Sinisa Mihajlovic

Advertising

sportface2016 : #VeneziaBologna: tifosi intonano cori per #SinisaMihajlovic - Gmes3000 : Rigore inesistente concesso al #Venezia contro il #Bologna. Marinelli fischia calcio di #rigore, dopo qualche minut… - angy_mas18 : Che schifo la partita Venezia Bologna! Arbitro venduto e incapace! Fallo inesistente a favore del Venezia con gioca… - mgpg07 : RT @sportface2016: Moviola #VeneziaBologna, altro disastro arbitrale: l'arbitro Marinelli è richiamato al monitor ma conferma un rigore ine… - AndresCorder0s : RT @sportface2016: Moviola #VeneziaBologna, altro disastro arbitrale: l'arbitro Marinelli è richiamato al monitor ma conferma un rigore ine… -

Dopo cinque anticipi tra venerdì e sabato, il programma della 36giornata di Serie A prosegue oggi con altri quattro incontri. Spezia - Atalanta è finita 1 - 3. Ora in campo, mentre alle 18 è la volta di Salernitana - Cagliari. In serata, invece, toccherà al Milan contro il Verona (ore 20.45). I rossoneri devono vincere per ritrovare il primo posto in ...Dopo la sconfitta nel recupero contro la Salernitana, ilospita ilper la trentasettesima giornata del campionato di Serie AIl, aritmeticamente retrocesso in Serie B, nell'ultimo turno casalingo di questa stagione, valido per la ...Il Milan è nettamente avvantaggiato però Verona significa vedersela con una squadra che storicamente è una bestia nera per i rossoneri. Marocchi, ex giocatore della Juventus, dagli studi di Sky Sport ...L'ho fatto per loro". Così Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ai microfoni di Dazn, nel prepartita del match contro il Venezia. Il tecnico serbo rientra in panchina dopo circa due mesi di ...