Venezia-Bologna | Mihajlovic torna in panchina dopo un mese e mezzo di cure | FOTO

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 8 maggio 2022)sono in campo per la 36esima giornata del campionato di Serie A, si tratta di una sfida molto importante per i padroni di casa per sperare ancora nella salvezza. Il primo tempo si è concluso sul risultato di 2-1: padroni di casa in doppio vantaggio con Henry e Kiyine, entra Orsolini e riapre la partita. E’to inSinisaundi. “il mio obiettivo era dire alla normalità e alla mia vita. Ho fatto di tutto per esserci oggi perché ci tenevo. Non è stato facile ma conta che abbiamo superato tutto e sono di nuovo qua, nel mio habitat naturale. Sicuramente i ragazzi mi hanno aiutato molto coi risultati e le prestazioni, che mi rendevano orgoglioso e mi ...