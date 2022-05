Venezia-Bologna, Mihajlovic torna in panchina dopo il ricovero (FOTO) (Di domenica 8 maggio 2022) L’emozione non ha scalfito il suo volto impassibile. Sinisa Mihajlovic torna in panchina per Venezia-Bologna, match della trentaseiesima giornata di Serie A, dopo il ricovero. “Fin dal momento in cui sono rientrato in ospedale, il mio obiettivo è sempre stato quello di tornare il prima possibile alla normalità. tornare sul campo dopo più di un mese è stato bellissimo, anche se purtroppo sono emozioni già vissute”, ha spiegato alla vigilia. Nel pre partita ha aggiunto: “Il mio obiettivo era di tornare alla normalità, alla mia vita: ho fatto di tutto per esserci oggi con i miei ragazzi. L’ho fatto per loro. Non è stato facile, ma alla fine comunque conta che abbiamo superato tutto e siamo di nuovo qui, ... Leggi su sportface (Di domenica 8 maggio 2022) L’emozione non ha scalfito il suo volto impassibile. Sinisainper, match della trentaseiesima giornata di Serie A,il. “Fin dal momento in cui sono rientrato in ospedale, il mio obiettivo è sempre stato quello dire il prima possibile alla normalità.re sul campopiù di un mese è stato bellissimo, anche se purtroppo sono emozioni già vissute”, ha spiegato alla vigilia. Nel pre partita ha aggiunto: “Il mio obiettivo era dire alla normalità, alla mia vita: ho fatto di tutto per esserci oggi con i miei ragazzi. L’ho fatto per loro. Non è stato facile, ma alla fine comunque conta che abbiamo superato tutto e siamo di nuovo qui, ...

