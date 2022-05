“Variazioni | il corpo in movimento” di Erroi e Salerno

Leggi su bergamonews

(Di domenica 8 maggio 2022) Due artiste, Elisaincisione a punta secca e Marafotografa, due guardie originali e personali, le loro, che ci invitano a dipanare un filo invisibile che ha guidato la loro creatività permettendoci di ammirare le loro opere. Al termine creatività va associato il fatto che la si intende come produrre qualcosa di ex novo, qualcosa che prima non c’era. Infatti, sei creativo se sai trasformare. Sei creativo se eviti il rischio di ripetere. Sei creativo se non scendi nella banalità di reiterare continuamente le tue opere. Il secondo punto importante è una citazione di Boccioni del 1913 “in moto e la luce distruggono la materialità dei corpi. La forma verrà poi ricostruita in forma dinamica”. La citazione esatta si ferma ai corpi. Per quanto riguarda l’estensione della forma è la conseguenza di un modo di intendere e di ricostruire anche la ...