Vaccino Covid, assenza giustificata senza decurtazione stipendio per docenti e ATA. Malattia in caso di postumi (TABELLA trattenute) (Di domenica 8 maggio 2022) Fino al 15 giugno resta l'obbligo vaccinale per il personale scolastico, nonostante il rientro di docenti, ATA e dirigenti scolastici dal 1° aprile non vaccinati. ATA e dirigenti scolastici sono rientrati in servizio con piene mansioni, i docenti sono in servizio su 36 ore settimanali impegnati in attività non a contatto con gli alunni. Ricordiamo la normativa relativa all'assenza e alla Malattia per il Vaccino anti Covid. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 8 maggio 2022) Fino al 15 giugno resta l'obbligo vaccinale per il personale scolastico, nonostante il rientro di, ATA e dirigenti scolastici dal 1° aprile non vaccinati. ATA e dirigenti scolastici sono rientrati in servizio con piene mansioni, isono in servizio su 36 ore settimanali impegnati in attività non a contatto con gli alunni. Ricordiamo la normativa relativa all'e allaper ilanti. L'articolo .

