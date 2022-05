Usa, l’olio Farchioni 1780 conquista tre medaglie d’oro a Los Angeles (Di domenica 8 maggio 2022) Tre medaglie d’oro conquistate al Los Angeles International Extravergin Olive Oil Competition da Farchioni 1780, storica azienda agricola umbra che produce olio, birra, vino e farina e con il 25% della produzione indirizzata proprio verso gli Stati Uniti – dove l’azienda ha una sede commerciale -, Asia e Cina. La manifestazione, giunta ormai alla 22esima edizione, è uno dei concorsi più prestigiosi negli Stati Uniti (secondo solo a quello di New York) e il quinto in tutto il mondo e ha visto la presenza di centinaia di aziende provenienti dai paesi più importanti per la produzione dell’olio: Argentina, Australia, Cile, Grecia, Italia, Spagna, Stati Uniti d’America, Giappone, Portogallo, Tunisia e Turchia. Ad essere premiati con la Gold Metal tre etichette della casa ... Leggi su ildenaro (Di domenica 8 maggio 2022) Trete al LosInternational Extravergin Olive Oil Competition da, storica azienda agricola umbra che produce olio, birra, vino e farina e con il 25% della produzione indirizzata proprio verso gli Stati Uniti – dove l’azienda ha una sede commerciale -, Asia e Cina. La manifestazione, giunta ormai alla 22esima edizione, è uno dei concorsi più prestigiosi negli Stati Uniti (secondo solo a quello di New York) e il quinto in tutto il mondo e ha visto la presenza di centinaia di aziende provenienti dai paesi più importanti per la produzione del: Argentina, Australia, Cile, Grecia, Italia, Spagna, Stati Uniti d’America, Giappone, Portogallo, Tunisia e Turchia. Ad essere premiati con la Gold Metal tre etichette della casa ...

