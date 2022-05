Usa, i pennarelli italiani di Carioca alla conquista del mercato americano (Di domenica 8 maggio 2022) Carioca, storica azienda di pennarelli e strumenti per la creativita, conferma il percorso di rilancio ed espansione, registrando nel 2021 un fatturato in crescita del 14% e raggiungendo 33,6 milioni di euro. Nonostante gli aumenti di costi e le difficolta logistiche – spiega una nota – l’azienda ha mantenuto i livelli di profittabilità (con Ebitda ratio 11%). L’export in 85 paesi traina oltre il 75% del fatturato. Il 2021 ha visto l’affermazione dei mercati storici di presenza, con la Spagna a +32% e l’Italia a +18%. E dopo il successo della presentazione al Namta 2022 di Orlando, Florida, dove e stata premiata come Best New Kids’Product, l’azienda si affaccia per la prima volta al mercato Usa. “Una crescita supportata da diversi fattori, in primis la grande capacita di coniugare heritage e innovazione mantenendo un particolare focus ... Leggi su ildenaro (Di domenica 8 maggio 2022), storica azienda die strumenti per la creativita, conferma il percorso di rilancio ed espansione, registrando nel 2021 un fatturato in crescita del 14% e raggiungendo 33,6 milioni di euro. Nonostante gli aumenti di costi e le difficolta logistiche – spiega una nota – l’azienda ha mantenuto i livelli di profittabilità (con Ebitda ratio 11%). L’export in 85 paesi traina oltre il 75% del fatturato. Il 2021 ha visto l’affermazione dei mercati storici di presenza, con la Spagna a +32% e l’Italia a +18%. E dopo il successo della presentazione al Namta 2022 di Orlando, Florida, dove e stata premiata come Best New Kids’Product, l’azienda si affaccia per la prima volta alUsa. “Una crescita supportata da diversi fattori, in primis la grande capacita di coniugare heritage e innovazione mantenendo un particolare focus ...

